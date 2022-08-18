В Краснодарском крае 18 августа зафиксировали 1 тыс. 121 новый случай COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 684 женщин и 437 мужчин. Среди инфицированных 69 детей. Самому младшему пять месяцев.

Положительные тесты на коронавирус в Краснодаре получили 422 жителя. В Сочи выявили 183 новых случая, в Новороссийске — 115, в Анапе — 39. В Туапсинском районе заболели 30 человек, в Армавире — 28, в Ейском районе — 27. За сутки в Геленджике прибавилось 25 пациентов, в Горячем Ключе — 20.

По 16 заболевших в Новокубанском и Тимашевском районах. В Темрюкском районе подтвердили 15 случаев COVID-19, в Калининском и Курганинском — по 14. Положительные результаты на коронавирус в Белоглинском районе получили 12 человек. По 11 инфицированных выявили в Абинском, Отрадненском и Усть-Лабинском муниципалитетах. В Приморско-Ахтарском районе — 10 новых случаев. Коронавирус подтвердился у девяти жителей Крымского района. По восемь положительных тестов в Брюховецком, Красноармейском и Лабинском районах. В Мостовском, Кореновском, Северском и Щербиновском — по семь. Шесть пациентов прибавилось в Тбилисском районе, по пять — в Гулькевичском и Кущевском.

В Кавказском районе COVID-19 подтвердился у четырех жителей. По три случая зафиксировали в Выселковском и Павловском районах. В Апшеронском, Каневском, Крыловском и Славянском — по два. По одному новому случаю в Динском и Новопокровском районах.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 217 тыс. 301 исследование. В больницы края с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились за весь период 981 тыс. 653 жителя.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 275 тыс. 825 случаевCOVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 853. Выздоровели 258 тыс. 579 человек. Летальных исходов — 10 тыс. 988.

По данным краевого минздрава, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 7 тыс. 49 человек. У 5 тыс. 774 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах остаются 485 пациентов. Среди них с подтвержденным коронавирусом — 484 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — семь пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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