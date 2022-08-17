В Краснодарском крае впервые с марта выявили более 1,1 тыс. случаев ковида

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего за сутки на Кубани зафиксировали 1 тыс. 181 случай. Последний раз более 1 тыс. положительных тестов регистрировали 11 марта.

Среди заболевших 745 женщин и 436 мужчин, в том числе 119 детей. Самому младшему пациенту 5 месяцев, старшему — 86 лет.

В Краснодаре выявили 502 новых случая, в Сочи — 149, в Анапе и Новороссийске — по 45, в Геленджике — 40. В Тихорецком районе 33 заболевших, в Крымском — 31, в Апшеронском — 29, в Павловском — 28. В Северском районе 22 новых пациента, в Тимашевском — 20. По 18 заболевших в Белоглинском и Выселковском, в Кущевском — 17 , в Кавказском — 16, в Тбилисском — 15, в Кореновском — 14.

По 13 положительных результатов в Горячем Ключе и Новопокровском районе, в Усть-Лабинском и Ейском — по 12, в Каневском, Красноармейском и Абинском — по 10, в Гулькевичском — 9. По восемь новых случаев ковида подтвердилось в Белореченском, Туапсинском и Ленинградском районах, в Темрюкском — семь, в Крыловском — шесть, в Староминском — три. По два случая заражения выявили в Динском, Калининском и Славянском районах, в Армавире, Брюховецком, Курганинском и Отрадненском — по одному.

По состоянию на 17 августа в лабораториях края провели 7 млн 211 тыс. 968 исследований. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 980 тыс. 103 жителя.

Всего с начала пандемии подтвердили 274 тыс. 704 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4 тыс. 833. С выздоровлением выписали 257 тыс. 821 человека. За все время пандемии в Краснодарском крае 10 тыс. 986 пациентов спасти не удалось.

На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 6 тыс. 633 человека, из них с подтвержденным диагнозом — 5 тыс. 426. В стационарах лечатся 472 человека, в том числе с COVID-19 — 471 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ — пять человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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