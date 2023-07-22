Врачи краевого онкодиспансера проведут выездной прием в Выселковском районе

Мероприятие в рамках проекта «Кубань против рака» пройдет 24 июля в ЦРБ на улице Северной, 7 в станице Выселки.

Пациентов примут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Для прохождения необходима предварительная запись в регистратуре.

«С начала года наши специалисты совершили 85 выездов. На профилактических приемах осмотрели около 3 тыс. мужчин и женщин, более чем у 200 из них обнаружили признаки злокачественных заболеваний», — сказал главврач онкодиспансера №1 Роман Мурашко.

Мероприятия в рамках проекта «Кубань против рака» направлены на приближение специализированной медпомощи к жителям отдаленных населенных пунктов и ранее выявление онкологических заболеваний.

Также на Кубани реализуют региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году он позволил оснастить шесть онкодиспансеров. В них закупили 138 единиц оборудования. В этом году планируется поставка еще 20 единиц оборудования для пяти больниц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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