Врачи ККБ № 2 проведут прием пациентов в Новопокровском районе

Профилактическую работу ведут в соответствии задачами нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках проекта «Гастропоезд» 17 июля медики обследуют жителей в местной ЦРБ на улице им. Калинина, 191. Людей будут принимать эндоскопист, гастроэнтеролог и специалист ультразвуковой диагностики. Все участники акции получат практические рекомендации по питанию и лечению.

В прошлый раз врачи совершили выезд в Гулькевичский район, рассказала главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Кубани Наталья Корочанская. Тогда медики приняли свыше 20 человек.

«Всего с начала 2024 года акцию провели в 6 муниципалитетах региона, за это время специалисты осмотрели более 130 пациентов», ― цитирует Корочанскую пресс-служба администрации Краснодарского края.

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