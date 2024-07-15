Мобильный комплекс «Диспансеризация» приедет в Белореченский район

Мобильная бригада ККБ № 1 будет работать в трех населенных пунктах муниципалитета 16, 17 и 18 июля.

Прием проведет врач-терапевт. В случае необходимости можно будет пройти флюорографию, маммографию, сдать кровь на общий анализ и биохимический. Для диспансеризации нужны паспорт и полис.

16 июля пациентов примут на базе амбулатории в поселке Молодежном ,

, 17 июля в амбулатории в селе Новоалексеевском ,

, 18 июля ― в участковой больнице в станице Бжедуховской.

Мобильный комплекс обследует жителей отдаленных хуторов, станиц, поселков Кубани каждую неделю, отметила заместитель главврача НИИ-ККБ №1 Инга Шелестова.

В прошлый выезд специалисты посетили Кущевский район. В ходе поездки осмотрели более 85 человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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