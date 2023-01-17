Врачи ККБ № 2 проведут обследования пациентов в Кавказском районе 18 января
В этот день в Кавказскую центральную районную больницу (станица Кавказская, улица Малиновского, 228) прибудет краевой «Гастропоезд». Местных жителей примут гастроэнтерологи, эндоскописты и специалисты УЗИ краевой больницы № 2.
«Наш «Гастропоезд» начал работу с июля 2022 года. За это время мы совершили 10 выездов в отдаленные от краевого центра районы», — рассказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого минздрава Наталья Корочанская.
Она добавила, что в рамках программы «Гастропоезд» врачи обследовали 245 пациентов, выполнив 87 гастроскопий и 239 УЗИ брюшной полости.
Проект «Гастропоезд» создан для своевременной профилактики и диагностики заболеваний пищеварительных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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