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Врачи ККБ № 2 проведут обследования пациентов в Кавказском районе 18 января

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-kkb-2-18-yanvarya-provedut-obsledovaniya-patsientov-v-kavkazskom-rajone
Врачи ККБ № 2 проведут обследования пациентов в Кавказском районе 18 января
Фото пресс-службы минздрава Краснодарского края

В этот день в Кавказскую центральную районную больницу (станица Кавказская, улица Малиновского, 228) прибудет краевой «Гастропоезд». Местных жителей примут гастроэнтерологи, эндоскописты и специалисты УЗИ краевой больницы № 2.

«Наш «Гастропоезд» начал работу с июля 2022 года. За это время мы совершили 10 выездов в отдаленные от краевого центра районы», — рассказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого минздрава Наталья Корочанская.

Она добавила, что в рамках программы «Гастропоезд» врачи обследовали 245 пациентов, выполнив 87 гастроскопий и 239 УЗИ брюшной полости.

Проект «Гастропоезд» создан для своевременной профилактики и диагностики заболеваний пищеварительных органов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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