Врачи ККБ №1 в Краснодаре при помощи ИИ ускорили проведение ЭКГ

Использовать функции искусственного интеллекта при мониторинге ЭКГ начали активно применять в научно-исследовательском центре Краевой клинической больницы № 1 с 2020 года.

Технологии позволяют эффективно диагностировать сердечно-сосудистые заболевания — один из ключевых вопросов нацпроекта «Здравоохранение».

Анализ записи ЭКГ производят при помощи специального программного обеспечения. В связи с тем, что холтеровское мониторирование проводят в условиях свободной активности пациента, запись насыщена артефактами движения и шумами.

Кроме того, процесс занимает около суток — за это время регистрируют большое количество комплексов ЭКГ, которые необходимо проанализировать. Из-за этого анализ сложнее проводить, а требования к программному обеспечению повышается. Это стимулирует поиск новых решений в области его алгоритмов.

«В отделении функциональной диагностики НИИ-ККБ №1 была сконструирована и программным способом реализована искусственная нейронная сеть. Разработка полностью оригинальная: при создании и реализации алгоритмов не использовались сторонние программные модули или разработки других создателей программного обеспечения. Наш вариант был запатентован, также получено авторское свидетельство», — рассказала главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи министерства здравоохранения края Инга Шелестова.

Благодаря использованию возможностей искусственного интеллекта работа врачей ускорилась, трудоемкость снизилась, а точность результатов выросла.

«Данная технология успешно используется в практической деятельности и продолжает совершенствоваться. Это позволило уменьшить время расшифровки результатов и существенно увеличить количество обследуемых пациентов», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре хирурги начали использовать VR-очки во время операций.