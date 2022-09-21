Врачи ККБ № 1 провели уникальные операции в Узбекистане
Делегацию возглавил главный врач НИИ-ККБ № 1, академик РАН, профессор Владимир Порханов.
Кубанские медики в Ташкенте в медицинском центре хирургии имени академика Вахидова провели 17 операций. Владимир Порханов выполнил семь из них, включая операцию по удалению 6-килограммовой опухоли, которая мешала пациентке дышать.
Торакальные хирурги провели высокотехнологичные операции на легких. Также врачи ККБ № 1 выполнили три пересадки родственной печени и панкреато-дуоденальную резекцию. Детский кардиохирург прооперировал детей с пороками сердца, которым меньше 1 года.
По словам Владимира Порханова, обмен опытом между врачами разных стран является одним из «китов», на котором стоит медицина. В рамках сотрудничества и обмена опытом 24 врача из Узбекистана пройдут обучение на базе Научно-исследовательского института, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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