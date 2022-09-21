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Врачи ККБ № 1 провели уникальные операции в Узбекистане

Общество
21.09.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-kkb-1-proveli-unikalnye-operatsii-v-uzbekistane
Врачи ККБ № 1 провели уникальные операции в Узбекистане
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Делегацию возглавил главный врач НИИ-ККБ № 1, академик РАН, профессор Владимир Порханов.

Кубанские медики в Ташкенте в медицинском центре хирургии имени академика Вахидова провели 17 операций. Владимир Порханов выполнил семь из них, включая операцию по удалению 6-килограммовой опухоли, которая мешала пациентке дышать.

Торакальные хирурги провели высокотехнологичные операции на легких. Также врачи ККБ № 1 выполнили три пересадки родственной печени и панкреато-дуоденальную резекцию. Детский кардиохирург прооперировал детей с пороками сердца, которым меньше 1 года.

По словам Владимира Порханова, обмен опытом между врачами разных стран является одним из «китов», на котором стоит медицина. В рамках сотрудничества и обмена опытом 24 врача из Узбекистана пройдут обучение на базе Научно-исследовательского института, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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