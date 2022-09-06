Врачи городской больницы Новороссийска провели сложнейшую операцию на кишечнике
Общество
06.09.2022 08:46
Специалистам эндоскопического отделения удалось без повторного хирургического вмешательства удалить множественные полипы и другие новообразования.
«Пока не наступит поздняя стадия заболевания, мы никак не поймем, есть ли у нас там в кишке проблемы или нет. Поэтому профилактика здесь такая: после 40–45 лет рекомендую сделать полную скрининговую эндоскопию», — сообщил заведующий эндоскопическим отделением Городской больницы № 1 Новороссийска Давид Шагинян.
Во время операции был велик риск повреждения кишечника, но все прошло успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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