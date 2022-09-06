Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Врачи городской больницы Новороссийска провели сложнейшую операцию на кишечнике

Общество
06.09.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-gorodskoj-bolnitsy-novorossijska-proveli-slozhnejshuyu-operatsiyu-na-kishechnike
Врачи городской больницы Новороссийска провели сложнейшую операцию на кишечнике

Специалистам эндоскопического отделения удалось без повторного хирургического вмешательства удалить множественные полипы и другие новообразования.

«Пока не наступит поздняя стадия заболевания, мы никак не поймем, есть ли у нас там в кишке проблемы или нет. Поэтому профилактика здесь такая: после 40–45 лет рекомендую сделать полную скрининговую эндоскопию», — сообщил заведующий эндоскопическим отделением Городской больницы № 1 Новороссийска Давид Шагинян.

Во время операции был велик риск повреждения кишечника, но все прошло успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Читайте также: в Краснодарском крае врачи спасли двоих детей из Херсона с заболеваниями сердца.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Новороссийске нетрезвый парень утонул в море во время шторма
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
В Афганистане при взрыве погибли двое сотрудников российского посольства
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
В Краснодаре загорелась многоэтажка на «Панораме», 85 жильцов эвакуировали
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
  2. Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях