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Врачи ККБ № 1 проведут диспансеризацию жителей Калининского района

Общество
21.11.2022 16:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-kkb-1-provedut-dispanserizatsiyu-zhitelej-kalininskogo-rajona
Врачи ККБ № 1 проведут диспансеризацию жителей Калининского района

Мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать в Калининском районе с 22 по 24 ноября.

Специалисты Краевой клинической больницы № 1 с помощью современного оборудования и индивидуальных методов обследования проверят состояние здоровья пациентов и при необходимости оперативно направят их на дальнейшее лечение.

В станице Старовеличковской осмотр проведут 22 и 23 ноября, 24 ноября — в станице Калининской.

В рамках осмотра можно сдать общий анализ крови, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, сделать флюорографию легких, маммографию, электрокардиографию и получить консультацию терапевта.

Акцию проведут в рамках Всероссийской недели популяризации подсчета калорий, так как лишний вес — одна из основных причин развития заболеваний сердца. Раннее выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — одно из важнейших направлений нацпроекта «Здравоохранение».

По данным краевого минздрава, с начала года первый этап диспансеризации прошли около 3,5 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае проведут неделю популяризации подсчета калорий.

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