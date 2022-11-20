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В Краснодарском крае проведут неделю популяризации подсчета калорий

Общество
20.11.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-provedut-nedelyu-populyarizatsii-podscheta-kalorij
В Краснодарском крае проведут неделю популяризации подсчета калорий
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийская неделя популяризации подсчета калорий пройдет с 21 по 27 ноября. В это время специалисты организуют диагностические и профилактические мероприятия.

Акцию приурочили ко Дню борьбы с ожирением.

«Лишний вес приводит к образованию тромбов, что, в свою очередь, провоцирует инфаркт и инсульт, страдает печень. Неизбежное повышение уровня холестерина приводит к стенокардии. У людей с повышенной массой тела увеличивается вероятность возникновения сахарного диабета, остеопороза, камней в почках и желчном пузыре. Простые бытовые травмы полные люди также получают гораздо чаще, не говоря уже о часто встречающейся боли в пояснице», — сказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

В рамках проекта в Калининском районе с 22 по 24 ноября будет работать выездной мобильный комплекса «Диспансеризация». Также по программе «ПРОдиабет» врачи организуют медосмотр жителей Тихорецкого района.

На 23 ноября запланировали мероприятия в школе здоровья при краевом Центре медпрофилактики. Помимо этого в медучреждениях Кубани пройдут лекции по здоровому питанию и популяризации подсчета калорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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