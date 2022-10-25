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Врачи и персонал ККБ №1 приняли участие во всекубанской акции «Своих не бросаем»

Общество
25.10.2022 20:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-i-personal-kkb-1-prinyali-uchastie-vo-vsekubanskoj-aktsii-svoih-ne-brosaem
Врачи и персонал ККБ №1 приняли участие во всекубанской акции «Своих не бросаем»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского перечислили деньги на специальный единый счет.

Об этом сообщил главврач больницы Владимир Порханов.

«Мы, медики, знаем, как рискуют русские солдаты и офицеры. И, конечно, хотим им помочь. Наши академики давно принимают участие в помощи бойцам. Сейчас мы приняли решение, что все желающие сотрудники краевой клинической больницы № 1 перечислят на специальный счет свою дневную зарплату. Я, со своей стороны, перевел свою зарплату за неделю. Уверен, что эта акция необходима, чтобы у наших военных было все в порядке, и они имели все необходимое», — сказал Порханов.

Он также отметил, что при необходимости персонал ККБ №1 готов снова принять участие в акции.

Акцию «Своих не бросаем» проводят при активном участии Кубанского казачьего войска. Ее целью является поддержка военных в зоне СВО и их семей. На собранные деньги приобретут необходимые вещи для бойцов. Груз доставят без задержек на складах или перевалочных пунктах. Каждый может принять участие в акции, отсканировав QR-код в приложении любого банка. Подробная информация размещена на сайте и в Telegram, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: сотрудники Кубанского государственного университета приняли участие в акции «Своих не бросаем».

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