Сотрудники Кубанского государственного университета приняли участие в акции «Своих не бросаем»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники вуза перечислили более 1,8 млн рублей на специальный счет для пожертвований.

По словам ректора КубГУ Михаила Астапова, ученый совет вуза обратился к сотрудникам с предложением принять участие в акции «Своих не бросаем» и оказать матпомощь для покупки вещей, необходимых для военнослужащих, которые выполняют задачи специальной военной операции.

Михаил Астапов отметил, что студенты не участвовали в сборе средств, но при этом они активно проводят другие мероприятия, которые организовывает штаб #МЫВМЕСТЕ: собирают гуманитарную помощь, работают на «горячих линиях» и оказывают ситуативную помощь.

Акцию «Своих не бросаем» организовали при участии Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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