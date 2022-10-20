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В Краснодарском крае стартовала акция в поддержку военных — «Своих не бросаем»

Общество
20.10.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-startovala-aktsiya-v-podderzhku-voennyh-svoih-ne-brosaem
В Краснодарском крае стартовала акция в поддержку военных — «Своих не бросаем»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акцию запустили при участии Кубанского казачьего войска для поддержки участников специальной военной операции и их семей.

В рамках акции «Своих не бросаем» на Кубани открыли специальный счет для пожертвований. На собранные деньги военнослужащим закупят необходимые вещи.

«Единого счета в нашем крае для помощи военнослужащим до сих пор не было. На уровне края было принято решение запустить акцию по сбору средств «Своих не бросаем» и создать специальный счет на базе Кубанского казачьего войска, которое сейчас принимает самое активное участие в СВО», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

По его словам, помощь российским военным могут оказать не только предприятия, но и простые жители.

Для того, чтобы сделать пожертвование военнослужащим, нужно отсканировать QR-код на картинке выше в приложении любого банка и в появившемся окне ввести нужную сумму, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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