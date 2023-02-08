Врачи эвакуировали маломобильного пациента из труднодоступного места под Горячим Ключом

Дежурному горбольницы Горячего Ключа поступил вызов о необходимости госпитализации маломобильного мужчины со станции Долина Очарования. Туда можно добраться только на железнодорожном транспорте.

Ранним утром в Долину Очарования на электричке выехали два фельдшера, а также сотрудники МЧС и полиции. Добравшись до пациента, они поняли, что обратно электричка поедет только через пять часов. Пациенту требовалась срочная медицинская помощь, поэтому ждать было нельзя.

На помощь пришел житель соседнего населенного пункта. На своем автомобиле он перевез фельдшеров и пациента через русло реки Псекупс. На другом берегу их уже ждал автомобиль скорой помощи.

«Благодаря слаженной работе специалистов и помощи неравнодушного человека, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Желаю ему скорейшего выздоровления!», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

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