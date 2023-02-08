Спасатели на вертолете эвакуировали женщину, получившую травму в горах Красной Поляны

Туристка из Московской области днем 8 февраля травмировала ногу на южном склоне горы Аибга за пределами оборудованных трасс горнолыжного курорта «Газпром».

Женщина не могла самостоятельно передвигаться, находившийся рядом мужчина вызвал спасателей. Знакомые оказали ей первую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они погрузили 54-летнюю женщину на носилках в вертолет и доставили в Сочи, где передали ее врачам.

Предварительно, получившая травму женщина является организатором соревнований по ски-альпинизму. Она рассказала, что тропила снег на склоне Аибги, не удержалась и упала. При падении она серьезно травмировала колено.

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