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В Сочи спасатели эвакуировали двух замерзших туристов с горы Ачишхо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-evakuirovali-dvuh-zamerzshih-turistov-s-gory-achishho
В Сочи спасатели эвакуировали двух замерзших туристов с горы Ачишхо
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел вечером 27 января в районе Хмелевских озер в Красной Поляне. Спасателям позвонил мужчина и рассказал, что не может спуститься со своей спутницей в поселок.

Пара отправилась в однодневный поход еще утром. Они поднялись к озерам по одному из склонов горы Ачишхо. Наступили сумерки, ближе к концу маршрута на тропе лежал снег. Туристы промокли и замерзли, а также не рискнули спускаться самостоятельно по темноте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

На помощь незамедлительно выехали сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС. Они добрались до Хмелевских озер на автомобиле повышенной проходимости и нашли туристов. Мужчина и женщина не рассчитали время на обратную дорогу, а также были одеты в легкую одежду и неподходящую обувь. Медицинская помощь туристам из Сочи не потребовалась.

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