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Не могла спуститься: спасатели сняли туристку со скалы в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-mogla-spustitsya-spasateli-snyali-turistku-so-skaly-v-novorossijske
Не могла спуститься: спасатели сняли туристку со скалы в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 29 января в районе горы Колдун.

В «Службу спасения» Новороссийска позвонил мужчина. Он рассказал, что гулял со своей спутницей на берегу моря. После они решили забраться на гору.

«Но что-то пошло не так, мужчина смог самостоятельно спустится, а вот его спутницу пришлось при помощи альпснаряжения вызволять уже спасателям», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Операция по спасению туристки прошла успешно. Алексей Одеров напомнил, что горы ошибок не прощают и посоветовал неподготовленным туристам просто гулять по берегу моря.

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