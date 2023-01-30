Не могла спуститься: спасатели сняли туристку со скалы в Новороссийске
Происшествия
30.01.2023 07:13
Инцидент произошел 29 января в районе горы Колдун.
В «Службу спасения» Новороссийска позвонил мужчина. Он рассказал, что гулял со своей спутницей на берегу моря. После они решили забраться на гору.
«Но что-то пошло не так, мужчина смог самостоятельно спустится, а вот его спутницу пришлось при помощи альпснаряжения вызволять уже спасателям», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Операция по спасению туристки прошла успешно. Алексей Одеров напомнил, что горы ошибок не прощают и посоветовал неподготовленным туристам просто гулять по берегу моря.
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