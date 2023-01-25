Турист в неудобной обуви получил травму головы, скатившись по склону в горах Сочи

Инцидент произошел вечером 24 января в районе Воронцовских пещер. Спасателям позвонил мужчина и рассказал, что упал недалеко от каньона реки Большая Хоста в районе Партизанской пещеры.

Пострадавший сообщил, что он пришел со своими знакомыми, но они не могут помочь ему подняться.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что группа малознакомых людей отправилась смотреть на Воронцовские пещеры и окрестности. Внезапно один из туристов, 44-летний житель Ленинградской области, упал с тропы вниз, покатился по склону и ударился головой. Он начал самостоятельно подниматься наверх, но из-за травмы добраться до тропы не смог.

Спасатели подняли мужчину при помощи альпинистского снаряжения и «косынки». Они оказали ему первую помощь и передали для дальнейшего осмотра медикам. По предварительным данным, турист получил черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

По словам спасателей, одежда и обувь мужчины не соответствовали прогулке по горнолесной местности, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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