Врачи достали кольцо из желудка 11-летнего ребенка в Новороссийске

В детское хирургическое отделение экстренно госпитализировали 11-летнего пациента с особенностями развития — ребенок случайно проглотил ювелирное кольцо.

Сначала врачи выбрали выжидательную тактику — они надеялись, что инородный предмет выйдет естественным путем. Однако ждать стало опасно — крупное кольцо начало окисляться: это могло спровоцировать язву, эрозии или повреждение стенок желудка.

Стандартные инструменты не помогли — слишком широкое кольцо с них соскальзывало. Тогда врачи использовали специальную «корзинку» — это устройство аккуратно захватывает объект. После нескольких попыток кольцо зафиксировали так, чтобы его можно было безопасно провести через физиологические сужения ЖКТ.

Стандартные инструменты (щипцы типа «крысиный зуб») не подошли: кольцо было слишком широким и соскальзывало. Медики применили специальную «корзинку» для извлечения инородных тел — устройство, позволяющее аккуратно захватить объект. После нескольких попыток кольцо удалось зафиксировать так, чтобы безопасно провести его через физиологические сужения ЖКТ.

«Это технически сложный случай. Круглая форма и гладкая поверхность кольца усложняли захват. Потребовалось ювелирное мастерство и терпение, чтобы не повредить ткани», — рассказал заведующий отделением Давид Шагинян.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, угрозы для жизни нет. Он пока находится под наблюдением, но скоро сможет вернуться к привычной жизни.

«Дети, особенно с особенностями развития, часто проглатывают мелкие предметы. Следите за тем, что находится в зоне их доступа, если столкнулись с похожей ситуацией — не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Доверьтесь специалистам!» — сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска.

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