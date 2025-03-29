На Кубани хирурги спасли откушенное после нападения овчарки лицо пенсионерки

Из Адыгеи в Краевую клиническую больницу № 1 в Краснодаре 28 марта доставили 87-летнюю женщину, которой домашняя овчарка откусила часть лица.

В результате нападения животного у пенсионерки был откушен фрагмент лица, включающий нос, верхнюю губу и кожу щеки. Кроме того, при падении женщина получила перелом бедра.

Операцию по восстановлению кровотока в откушенном фрагменте вместе с коллегами провел заведующий отделением опухолей головы и шеи ККБ № 1 Грант Забунян, у которого за плечами более 200 успешных микрохирургических реконструкций для пациентов различного возраста.

С использованием операционного микроскопа хирурги соединили артерии с веной лица и веной откушенного лоскута. Операция прошла успешно, кровоток в лоскуте удалось восстановить.

«На утро больная находится в условиях реанимационного отделения, в стабильно-тяжелом состоянии. Проводится интенсивная терапия по стабилизации органов и систем организма, подготовка к лечению перелома бедра по достижению стабилизации общего состояния. Реплантированный носо-щечный лоскут жизнеспособен», — сообщил Грант Забунян.

Теперь пострадавшей предстоит пройти длительное многоэтапное хирургическое лечение.

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