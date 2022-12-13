Врачи будут использовать виртуальную реальность для реабилитации пациентов в Краснодаре
Общество
13.12.2022 14:06
Аппаратно-программный мультимедийный комплекс «Девирта» поступил в поликлинику Краевой клинической больницы № 2.
Комплекс предназначен для лечения и реабилитации пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями после травм, операций и инсультов. Больница стала единственной медорганизацией в крае, где будут использовать виртуальную реальность для реабилитации.
«Лечение пациентов начнется после необходимой подготовки. Сейчас наши специалисты обучаются и тестируют новое оборудование», — сообщает пресс-служба СКАЛ ККБ №2 в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре ККБ № 2 получила новый компьютерный томограф по нацпроекту.
Популярные новости
- Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре
- Краснодарского экс-судью Юрия Захарчевского будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
- На участке трассы А-147 из-за ремонта ввели реверс в районе Катковой Щели в Сочи
- Спасатели второй день ищут туриста, заблудившегося в горах Сочи
- Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
- В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского