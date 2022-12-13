Врачи будут использовать виртуальную реальность для реабилитации пациентов в Краснодаре

Аппаратно-программный мультимедийный комплекс «Девирта» поступил в поликлинику Краевой клинической больницы № 2.

Комплекс предназначен для лечения и реабилитации пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями после травм, операций и инсультов. Больница стала единственной медорганизацией в крае, где будут использовать виртуальную реальность для реабилитации.

«Лечение пациентов начнется после необходимой подготовки. Сейчас наши специалисты обучаются и тестируют новое оборудование», — сообщает пресс-служба СКАЛ ККБ №2 в Telegram.

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