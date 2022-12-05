В Краснодаре ККБ № 2 получила новый компьютерный томограф по нацпроекту

Новый компьютерный томограф приобрели в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главврача Краевой клинической больницы № 2 Сергея Габриэля, новый томограф отличается пониженной лучевой нагрузкой, он лучше передает мелкие детали. Рентгеновская трубка томографа оборудована специальной охлаждающей системой. Это позволяет проводить даже самые сложные и длительные манипуляции. Томограф установили в отдельном помещении, в котором сделали ремонт. Исследования на новом аппарате уже проводят.

На Кубани работает сеть из 10 региональных сосудистых центров и 8 первичных сосудистых отделений. С начала года в крае прошли лечение более 36 тыс. пациентов, провели более 14 тыс. коронарографий и 8 тыс. стентирований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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