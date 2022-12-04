В Кущевскую больницу по нацпроекту доставили новые дефибрилляторы
Дефибрилляторы приобрели в рамках программы программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Новое оборудование установили в операционной кардиологического отделения и в отделении анестезиологии и реанимации.
«Большой и яркий дисплей позволяет подробно просматривать ЭКГ, а мощный аккумулятор обеспечивает мониторинг и подачу разрядов во время транспортировки пациента. Благодаря режиму автоматического анализа сердечного ритма мы сможем оперативно отслеживать любые изменения в показателях и, при необходимости, все выполнить все, что необходимо», — сказал главврач Кущевской больницы Сергей Сычев.
В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в больницы региона доставили свыше 1 тыс. единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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