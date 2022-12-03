Горбольница Горячего Ключа получила новые многофункциональные кровати по нацпроекту
Общество
03.12.2022 17:32
В палаты стационарного отделения установят 13 многофункциональных кроватей, которые приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».
По словам главврача городской больницы Горячего Ключа Виктора Дегтярева, новые кровати комфортные и легкие в эксплуатации. Кровати оснащены специальными бортами, которые предотвращают падение больных.
В этом году в регионе по нацпроекту модернизируют 56 медучреждений. Эта работа находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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