Горбольница Горячего Ключа получила новые многофункциональные кровати по нацпроекту

В палаты стационарного отделения установят 13 многофункциональных кроватей, которые приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам главврача городской больницы Горячего Ключа Виктора Дегтярева, новые кровати комфортные и легкие в эксплуатации. Кровати оснащены специальными бортами, которые предотвращают падение больных.

В этом году в регионе по нацпроекту модернизируют 56 медучреждений. Эта работа находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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