В Темрюкскую районную больницу доставили новый аппарат ИВЛ

Аппарат для искусственной вентиляции легких приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Новое оборудование установили в отделении анестезиологии и реанимации. Аппарат ИВЛ подает в легкие дыхательную смесь и удаляет углекислый газ, насыщает кровь кислородом.

«Наши специалисты будут использовать аппарат ИВЛ при общей анестезии и особенно при длительных и сложных операциях. Это делает хирургическое вмешательство более удобным для врача и безопасным для пациента. Тем самым улучшаются результаты операции», — сказал и. о. главврача Темрюкской ЦРБ Александр Александров.

Пациентов подключают к ИВЛ при травмах, инсультах, отравлениях и повреждениях головного мозга. Он также позволяет предотвратить кислородное голодание, возникающее при повреждении легких бактериальной или вирусной пневмонией и COVID-19. Кроме того, аппараты ИВЛ применяют при острой дыхательной недостаточности для спасения жизни человека.

По нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани приобретают новое оборудование, строят и капитально ремонтируют медучреждения, возводят ФАПы. В текущем году модернизация охватит 56 медорганизаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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