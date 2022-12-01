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Две поликлиники Северского района получили оборудование для рентгенологических исследований

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-polikliniki-severskogo-rajona-poluchili-oborudovanie-dlya-rentgenologicheskih-issledovanij
Две поликлиники Северского района получили оборудование для рентгенологических исследований
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Диагностическое оборудование закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и установили в поликлиниках поселков Афипский и Ильский.

Главврач Северской ЦРБ Манолис Анаников рассказал, что с помощью рентгеновского диагностического комплекса медики смогут получать цифровые изображения и выполнять их обработку. Оборудование рассчитано на три рабочих места.

Современные комплексы оснащены специальным удерживающим устройством для детей, поэтому эффективны и удобны для применения в педиатрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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