Две поликлиники Северского района получили оборудование для рентгенологических исследований
Общество
01.12.2022 14:33
Диагностическое оборудование закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и установили в поликлиниках поселков Афипский и Ильский.
Главврач Северской ЦРБ Манолис Анаников рассказал, что с помощью рентгеновского диагностического комплекса медики смогут получать цифровые изображения и выполнять их обработку. Оборудование рассчитано на три рабочих места.
Современные комплексы оснащены специальным удерживающим устройством для детей, поэтому эффективны и удобны для применения в педиатрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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