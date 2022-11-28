В Горячем Ключе горбольница получила новое оборудование по нацпроекту

В Горячем Ключе горбольница получила новое оборудование по нацпроекту

Новые сухожаровые шкафы закупили в центральную больницу Горячего Ключа в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сухожаровые шкафы — это устройства для стерилизации многоразовых медицинских инструментов. Они уничтожают микроорганизмы с металлических и стеклянных приборов горячим воздухом. Всего в больницу поставили четыре таких шкафа.

«Два стерилизатора мы уже установили в стационаре, еще по одному во взрослом и педиатрическом поликлинических отделениях. Теперь новое оборудование не только обеспечивает безопасность пациентов и персонала, но и значительно упрощает процесс стерилизации инструментов», — сказал главный врач горбольницы Виктор Дегтярев.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году модернизировали 56 медучреждений края — там провели капремонт и закупили новое оборудование. Также по нацпроекту строят новые поликлиники и возводят фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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