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С начала года медучреждения Краснодарского края получили свыше 1 тыс. единиц оборудования

Общество
28.11.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-meduchrezhdeniya-krasnodarskogo-kraya-poluchili-svyshe-1-tys-edinits-oborudovaniya
С начала года медучреждения Краснодарского края получили свыше 1 тыс. единиц оборудования
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование приобрели в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Об этом 28 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что использование современной цифровой техники и оборудования значительно сокращает время ожидания обследований. Кроме того, позволяет повысить в муниципалитетах доступность современных медицинских услуг и качество диагностики.

«Сегодня в крае идет активное строительство фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, поликлиник и медицинских комплексов. Прекрасно понимаем, что без современного оборудования все это не имело бы никакого значения. Мы продолжаем выполнять все социальные обязательства перед жителями. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» закупаем новую технику. Более тысячи единиц оборудования уже поставили в медучреждения края, в том числе рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, аппараты компьютерной томографии и МРТ», — сказал Кондратьев.

В настоящее время ожидаются поставки новых КТ-аппаратов в районные больницы Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Новокубанского и Красноармейского районов. Кроме того, новые компьютерные томографы получат поликлиники Анапы, Сочи и Армавира. В сочинской горбольнице №1 устанавливают комплектующие нового аппарата МРТ.

По нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани приобретают новое оборудование, строят и капитально ремонтировуют медучреждения, возводят ФАПы.

В текущем году по нацпроекту планируют модернизировать 56 медорганизаций. Эта работа находится на особом контроле губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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