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Белоглинская ЦРБ по нацпроекту получила новое медоборудование

Общество
22.11.2022 17:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/beloglinskaya-tsrb-po-natsproektu-poluchila-novoe-medoborudovanie
Белоглинская ЦРБ по нацпроекту получила новое медоборудование
Фото t.me/minkovaanna23

Аппарат для отслеживания жизненных параметров младенцев, электрохирургическую систему и систему эндоскопической визуализации закупили в центральную больницу Белоглинского района в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом 22 ноября сообщила в соцсетях вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«В медучреждении установили новую реанимационную систему для новорожденных. Медаппарат позволяет отслеживать жизненные параметры младенцев, в том числе с низкой массой тела», — сказала Минькова.

Современная электрохирургическая система уже активно используется при операциях. С ее помощью хирурги минимизируют мелкие кровотечения и сокращают количество швов.

Система эндоскопической визуализации применяется для диагностики и взятия биопсии. Она позволяет почти вдвое сократить время исследования.

Кроме того, в операционных хирургического отделения, роддома и в перевязочных Белоглинской ЦРБ установили бестеневые диодные хирургические светильники. Автопарк медучреждения пополнился четырьмя новыми машинами.

«Сейчас капитально ремонтируем инфекционное отделение. На это выделили порядка 44 млн рублей. Первый этап работ планируем закончить уже в декабре», — написала Анна Минькова в Telegram.

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