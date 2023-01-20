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Врачи Абинской ЦРБ подозреваются в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем смерть младенца

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrachi-abinskoj-tsrb-podozrevayutsya-v-nenadlezhashhem-ispolnenii-obyazannostej-povlekshih-smert-mladentsa
Врачи Абинской ЦРБ подозреваются в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем смерть младенца
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дежурный акушер-гинеколог и и. о. заведующего акушерско-физиологическим отделением Абинской ЦРБ подозреваются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, 10 марта 2021 года дежурный врач акушер-гинеколог и исполняющий обязанности заведующего акушерско-физиологического отделения установили неверный диагноз беременной женщине. Они выбрали неверную тактику ведения родов и не провели экстренное кесарево сечение.

В результате ребенок родился мертвым. Отмечается, что у него не было видимых пороков развития. Родители подали заявление в правоохранительные органы. Также они в соцсетях рассказали о халатном отношении врачей и затянувшемся разбирательстве.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку опубликованной информации. Уголовное дело поступило в прокуратуру Абинского района 16 января текущего года. В течение 10 суток с момента поступления уголовного дела будет принято решение о возможности его направления в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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