Врач Звонков рассказал, какие дополнительные средства нужны в автоаптечке

В состав автомобильной аптечки образца этого года входит набор первой помощи.

Терапевт Андрей Звонков отметил, что к набору необходимы обезболивающие и гемостатические губки. Также лишним не будет воздуховод.

«Это простой резиновый или силиконовый прибор, который используют, чтобы язык не западал и не перекрывал дыхательные пути, если человек без сознания», — добавил он.

По словам доктора, важно уметь пользоваться содержимым аптечки, поэтому очень важны ножницы, чтобы распаковать и разрезать бинты. Помимо этого, нужны турникеты и жгуты.

«Когда я работал на скорой, одного жгута всегда было мало, и мы использовали капроновые колготки. Они в меру эластичные — ничего лучше не придумаешь», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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