Автомобильная аптечка: как изменится ее состав с 1 сентября в России

Медицинская аптечка — важный атрибут для любого автомобилиста. В конце мая этого года Минздрав РФ обновил ее состав. Он будет актуален уже с 1 сентября.

В Минздраве отметили, что обновленный набор лучше подходит для оказания первой помощи. Одним из нововведений стало изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 см. Оно достаточно легкое и может предотвратить переохлаждение пострадавшего.

Также увеличилось число устройств для проведения искусственного дыхания — теперь их два, вместо одного.

Помимо этого, сейчас в аптечке должны быть блокнот и карандаш для записи времени наложения жгута. Еще нужны хирургические ножницы и эластичные бинты.

В остальном все, как и было в аптечке образца 2021 года. Новые вещи можно докупить и вложить. Однако менять аптечку в срочном порядке из-за новых правил не нужно. Ее отсутствие сейчас не считается условием, запрещающим эксплуатацию транспортного средства.

Автомобильные аптечки старого образца можно использовать до истечения срока годности содержащихся в них медицинских изделий, но не позднее 1 сентября 2027 года.

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