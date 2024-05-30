Эксперты рассказали о важных компонентах в автомобильной аптечке

Для автоаптечки есть множество альтернативных препаратов.

По словам экспертов, йод и зеленку можно заменить раствором «Бетадин» или хлоргексидином, так как они более оперативно воздействуют на бактерии и вирусы.

Кровоостанавливающие салфетки помогут остановить даже сильное кровотечение, рассказали эксперты.

«Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — объяснили эксперты «СберЕаптеки» и «СберАвто».

Также специалист посоветовали держать в аптечке охлаждающие пакеты, пантенол, мазевые повязки. Для борьбы с аллергией лучше иметь препараты с дезлоратадином или лоратадином в таблетках, блокирующие рецепторы гистамина, вызывающие аллергические реакции.

«Либо приобрести препараты с хлоропирамином или клемастином в форме растворов для инъекций», — цитирует экспертов RT.

Читайте также: Минздрав РФ опроверг запрет на лекарства водителям из списка в соцсетях.