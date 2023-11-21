Врач Звонков рассказал, как помочь подавившемуся человеку

Не рекомендуется стучать подавившегося человека по спине.

По словам врача-терапевта Андрея Звонкова, в таком случае следует применить прием Геймлиха. Для этого надо подойти к подавившемуся человеку со спины, обхватить за талию или немного выше, чтобы обхватить нижние края ребер, и резкими нажатиями сдавливать бока и живот. Благодаря этому в грудной клетке создается давление, из-за чего остаток воздуха выбивает инородный предмет из дыхательных путей.

«Это решит проблему. Но желательно, чтобы приемом Геймлиха пользовался человек, который умеет это делать», — предупредил доктор.

Специалист отметил, что шансы выбить инородное тело из дыхательных путей похлопыванием по спине есть, когда оно застряло в районе гортани.

«Но если оно уже проскочило голосовые связки, то любые удары заталкивают его еще глубже в дыхательные пути», — предостерег врач.

Терапевт рассказал, что если не помогает прием Геймлиха, следует обратиться в скорую помощь. Так, специалисты извлекут инородное тело благодаря бронхоскопу.

По словам доктора, в случае, если человек подавился жидкостью, то ему удается откашляться самостоятельно, поскольку жидкость рассасывается сама. Тем не менее рефлекторный кашель и раздражение в трахее и могут оставаться до получаса.

«Если подавиться большим объемом агрессивной жидкости, например, сладкой газировкой или вином с кислотами, то это может вызвать раздражение и отек бронхов, тогда человеку понадобится госпитализация», — цитирует Звонкова радио Sputnik.

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