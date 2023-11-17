Эксперт Смирнов назвал способ убедиться в подлинности аптечного препарата

В России действует система маркировки лекарственных средств, благодаря которой можно получить все данные о подлинности товаров.

По словам эксперта в сфере фармлогистики Станислава Смирнова, можно легко проверить путь лекарственных средств от производителей до аптек. На упаковки всех медицинских препаратов в обязательном порядке наносится код Data Matrix. Внешне он похож на QR-код и находится рядом с серией, датой изготовления и сроком годности товара.

«Любой человек может с помощью мобильного приложения государственной системы «Честный знак» отсканировать код и получить все данные о товаре. Это касается не только отечественных, но и зарубежных лекарственных препаратов», — объяснил эксперт.

Также специалист рассказал, в каких случаях подлинность лекарственного препарата может вызвать подозрения. Например, при отсутствии вышеназванной маркировки лучше отказаться от покупки и обратиться в другую аптеку.

«Если код есть, но лекарство не отразилось в «Честном знаке», это не обязательно означает, что вы имеете дело с контрафактом, но есть основания для подозрений. Также если упаковка имеет поврежденный вид — смята, плохо склеена, есть трудности со считыванием кода — это уже повод для серьезных подозрений. Пачка должна быть в безупречном состоянии», — отметил Станислав Смирнов.

Кроме того, можно проверить информацию о препарате в аптеке с той, что размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Любое несоответствие позволяет усомниться в качестве товара, сообщает радио Sputnik.

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