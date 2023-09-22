Врач Зайцев рассказал, почему водителям нельзя принимать лекарства от укачивания

Такие средства могут давать негативные побочные эффекты.

Лор-врач Владимир Зайцев отметил, что укачивать может от монотонной езды с одной скорость, тряски, шума машины, а также от нехватки кислорода.

«Помочь могут препараты от укачивания, но это палка о двух концах. Их ни в коем случае нельзя принимать водителю, потому что он от этого может заснуть за рулем. Если уж и принимать такие препараты, то только пассажиру», — объяснил доктор.

Специалист порекомендовал бороться с укачиванием иначе. Например, остановиться и подышать свежим воздухом, а если возможности остановиться нет, то следует равномерно дышать и смотреть вдаль.

«Вдыхайте носом и выдыхайте ртом. При этом кислород начнет насыщать головной мозг и состояние дурноты постепенно отступит», — рассказал врач.

Кроме того, Зайцев подчеркнул, что и водителю, и пассажиру, которых укачивает при езде, необходимо проконсультироваться с врачом, сообщает радио Sputnik.

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