Автоэксперт Ракитин объяснил, как неправильная мойка машины портит краску

Транспорт следует мыть в тени, специальным шампунем и чистой губкой.

Автоэксперт Максим Ракитин отметил, что при мойке машины нужно соблюдать определенные правила. Так, ее нельзя мыть на солнце, если быстро вытереть воду не получится. По его словам, причиной этому образующиеся скопления капель воды, превращающиеся в линзы, которые при попадания солнечных лучшей действуют, как лазер.

«Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут, особенно если это повторяется с какой-то периодичностью. Поэтому лучше мыть автомобиль в тени или под крышей — в любом разрешенном месте», — сообщил Ракитин.

Также специалист предостерег автомобилистов от использования непредназначенных для мойки машины средств. Несмотря на сходство химического состава, добавки предназначены для разных вещей. Также он порекомендовал использовать средство для удаления следов насекомых, поскольку не все автомобильные шампуни справятся с такими загрязнениями.

«Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды. Но не зря химическая промышленность, в том числе российская, выпускает специальные составы для мытья автомобилей», — объяснил специалист.

По словам автоэксперта, также распространенная ошибка — многократное использование губок и тряпок для мытья машины. Специалист отметил, что они должны быть чистыми и новыми.

«Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль. С первого или второго раза это будет незаметно, но если губка или тряпка достаточно старая, а ее структура уже нарушена, внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем автомобиле», — подчеркнул эксперт.

Также Ракитин порекомендовал смывать птичий помет с автомобиля как можно быстрее, так как он содержит кислоты, способные испортить лакокрасочное покрытие, сообщает радио Sputnik.

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