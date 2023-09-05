Врач назвал признаки усталости у водителя, игнорирование которых может привести к ДТП

Во время длительной поездки на автомобиле пассажирам стоит обращать внимание на состояние человека за рулем, чтобы своевременно заметить тревожные сигналы.

Следует заранее готовиться к долгим автомобильным путешествиям и хорошо выспаться, а не отправляться в дорогу сразу же после утомительных сборов, отметил профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин. По его словам, сонливость за рулем может стать причиной серьезной аварии.

«Если водитель засыпает, то в лучшем случае машина улетит на обочину, а в худшем — лобовое столкновение. Поэтому лучше потратить лишний день, но человек поспит. И, конечно, хорошо, когда есть несколько водителей в машине», — сказал медик.

Также во время поездки важно устраивать привалы, где водитель сможет полноценно отдохнуть. Например, на многих трассах есть специальные зоны отдыха. В то же время от употребления кофе и энергетиков за рулем лучше отказаться, поскольку их бодрящий эффект резко сменяется сонливостью.

«У кофе двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный, особенно у растворимого кофе. Энергетики вообще последние резервы из человека извлекают и могут приводить к резким «отключкам»», — объяснил профессор.

Он подчеркнул, что водитель обязан следить за своим самочувствием в пути. Однако и пассажиры должны быть в тонусе, обращать внимание на симптомы, указывающие на усталость человека за рулем, а также общаться с ним.

«Ключевой фактор — самочувствие водителя, его внимание не должно рассеиваться. Тревожный признак, когда он как бы утрачивает чувство реальности, особенно ночью, если вокруг все спят. Очень важно положение рук: как только они начинают сползать с руля, значит, человек уже близок к отключке. Еще один яркий признак усталости, когда водитель на светофоре или при остановке начинает обмякать, а во время движения нервничает и меняет позы», — цитирует Андрея Демина радио Sputnik.

Читайте также: с 1 сентября в России ограничили установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля.