С 1 сентября в России ограничили установку гаджетов на лобовом стекле автомобиля

С начала осени в стране вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей. В нем содержится ряд неисправностей, которые будут считать нарушением.

В одном из пунктов говорится об изменении правил установки предметов на лобовом стекле. Эти изменения вызвали широкий резонанс.

Согласно постановлению, автомобиль запрещено эксплуатировать при установке дополнительных предметов, ограничивающих обзор водителю. Под запрет не попадают детали стеклоочистителей, зеркала заднего вида и нагревательные элементы устройств осушения и размораживания ветрового стекла. При этом популярные у водителей гаджеты: крепления для телефона и видеорегистраторы в перечень разрешенных предметов не вошли.

По словам юристов, несмотря на вступление в силу нового постановления, установку телефонов, навигаторов, видеорегистраторов и антирадаров в России никто пока не запрещал. Просто водителям нужно знать, как правильно устанавливать эти устройства, сообщает РБК.

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