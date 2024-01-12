Врач Вялов: последствием гастрита может стать язва и даже рак желудка

Гастрит — воспалительный процесс, в ходе которого погибают основные клетки желудка. Это может привести к очень опасным последствиям.

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, гастрит часто путают с диспепсией — нарушением работы желудка, сопровождающимся тяжестью, вздутием и дискомфортом.

«Гастрит — это когда погибают главные клетки желудка. Этот процесс очень опасен. Причем сильно живот при гастрите не болит», — объяснил специалист.

По его словам, гастрит возникает, как правило, из-за бактерии хеликобактер. При этом она обнаруживается и у большинства людей, страдающих от рака желудка. Все потому, что причиной этих заболеваний становится разрушение клеток, вызванное именно хеликобактером.

«Связь между хеликобактером и раком очевидна. Эта бактерия разъедает слизистую желудка, отрывает клетки друг от друга, и через образовавшиеся бреши кислота попадает внутрь слизистой и продолжает разрушение. У этого процесса есть две опции: кому-то «везет», и хеликобактер вызывает язву, которую можно вылечить за три недели, а кому-то не везет, и он вызывает рак желудка. К онкологии приводит именно долгоиграющее воспаление, которое возникает из-за хеликобактера», — рассказал Сергей Вялов.

Против хеликобактера применяют специальные антибиотики. Но чтобы они эффективно работали, параллельно требуется определенная терапия, предусмотренная врачом, предупредил гастроэнтеролог.

Заражение хеликобактером покажут нескольких видов анализов. По словам специалиста, экспресс-тесты не всегда достоверны, но делаются быстрее и стоят дешевле. При этом базовые анализы покажут точный результат, но и выйдут дороже.

«Если человек никогда раньше не сталкивался с хеликобактером, можно проверить наличие патогена по анализу крови. Также можно использовать анализ кала, потому что хеликобактер размножается и погибает в желудке. Либо можно провериться во время гастроскопии», — приводит слова Сергея Вялова радио Sputnik.

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