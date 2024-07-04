Врач Валеева объяснила, как правильно использовать автокондиционер в жару

Чтобы не простудиться в машине из-за кондиционера, достаточно соблюдать три правила.

Врач-терапевт Юлия Валеева отметила, что правильное использование кондиционера поможет не навредить нервно-мышечной, дыхательной и мочевыделительной системам. По словам эксперта, достаточно немного пробыть под холодной струей воздуха, чтобы заболеть из-за переохлаждения.

Специалист рассказала, что первое правило эксплуатации заключается в том, чтобы перед поездкой проветрить салон, а не сразу включать кондиционер.

«Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», ― добавила она.

Согласно второму правилу, при температура воздуха +30-35 °С на кондиционере следует установить ее примерно на 5-10 градусов ниже, объяснила врач. Третье правило ― поток холодного воздуха нельзя направлять на голову или ноги. Помимо этого, если кондиционер включен, то окна должны быть закрыты, чтобы не было сквозняка, сообщает 360.ru.

Читайте также: эксперт Колганова рассказала, какие блюда не стоит заказывать на дом в жару.