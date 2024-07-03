Эксперт Колганова рассказала, какие блюда не стоит заказывать на дом в жару

В жаркую погоду от заказа на дом термически не обработанных продуктов лучше отказаться.

Не стоит заказывать тартары, роллы и суши ― блюда с рыбой и мясом, которые не прошли термическую обработку и требуют особые условия хранения, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Наталья Колганова.

«Если на улице жара +25 °С и выше и нарушается упаковка или терморежим, есть вероятность обсеменения микроорганизмами», ― добавила она.

Кроме того, микроорганизмы могут попасть в еду и из-за курьера, который не соблюдал правил доставки. Например, если он положил в термосумку на горячее блюдо ― холодное.

«Они едут при одной температуре, что дает возможность для развития микроорганизмов, это нарушение. Также пока курьер доставляет продукцию, одноразовые контейнеры могут лопнуть», ― объяснила эксперт.

Также специалист отметила важность целостности термосумки. Так, курьер должен следить, чтобы термобокс не был вскрыт, в ином случае блюдо может испортиться.

«Если, допустим, изначально выехала безопасная по показателям той же кишечной палочки продукция, а он везет это долго по жаре, то появляется риск, что такой продукт нанесет серьезный вред здоровью человека», ― цитирует Колганову радио Sputnik.

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