Врач Чемисова рассказала, как правильно тренироваться в жару

Занятия в жару требуют особого подхода и внимания к своему состоянию.

В жару при занятиях опасны тепловой удар, обезвоживание и солнечный ожог, рассказала врач по лечебной физкультуре Елена Чемисова. Эксперт порекомендовала переносить тренировки на утреннее или вечернее время, а также следовать важным принципам безопасных занятий. Так, она посоветовала периодически увеличивать время занятий в жару, пить воду до, во время и после тренировок.

По словам специалиста, следует выбирать легкую, светлую одежду, пользоваться солнцезащитным кремом, головным убором, а также следить за пульсом, потоотделением и общим самочувствием. Помимо этого, важна разминка, а во время занятия нужно снизить интенсивность на 15—20% от обычной и сократить длительность тренировки на 30—50%.

«Увеличьте время отдыха между подходами или упражнениями и постепенно повышайте нагрузку по мере адаптации к жаре. Для охлаждения используйте влажные полотенца и распылители с водой. В конце занятия обязательно проведите заминку — для постепенного снижения температуры тела», — рассказала Чемисова.

Доктор подчеркнула, что идеально подойдут плавание, водное поло, аквааэробика, так как они комбинируют физическую активность с естественным охлаждающим эффектом воды. Кроме того, в жару подойдут низкоинтенсивные тренировки и активности с умеренной нагрузкой.

«Силовые тренировки стоит проводить только в спортивном зале с кондиционером — контролируемые условия позволят заниматься безопасно», — добавила она.

По словам врача, для большей части тренировок основным напитком должна быть обычная вода, однако, при тренировках дольше часа и интенсивном потоотделении следует обратить внимание на изотонические напитки. Помимо того, важно и количество употребляемой жидкости. Так, за два-три часа до тренировки надо выпить 400-600 мл, каждые 15—20 минут во время тренировки — 150—350 мл, а после занятия ― не менее 450 мл. Общий объем может достигать 1,5 л в час при интенсивных нагрузках в жарких условиях.

«Важно пить регулярно, не дожидаясь появления жажды. Эти рекомендации помогут сделать занятия спортом в жару более безопасными и эффективными. Однако в первую очередь всегда нужно прислушиваться к своему организму и при появлении признаков перегрева или плохого самочувствия сразу же прекращать тренировку», — цитирует специалиста RT.

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