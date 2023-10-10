Врач Царева посоветовала, как быстро проснуться утром с помощью смартфона

Ускорить процесс пробуждения можно благодаря свету.

Невролог-сомнолог Елена Царева отметила, что свет обеспечивает быстрое снижение уровня гормона сна в организме. Так, первые 90 минут после пробуждения обстановка должна быть максимально яркой.

«Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра. При таком освещении уровень мелатонина — гормона сна — в организме будет падать мгновенно, соответственно, сонливость будет уменьшаться», — объяснила специалист.

В качестве источника яркого света доктор порекомендовала телефон.

«Тот гаджет, который вечером мешает нам заснуть, утром помогает нам проснуться. Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения», — посоветовала врач.

Она добавила, что пролистывать ленту в соцсетях следует с пользой утром, нежели во вред вечером. По ее словам, одни и те же факторы в разное время работают иначе, сообщает радио Sputnik.

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