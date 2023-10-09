Диетолог Жаровская рассказала, чем грозит завтрак в виде чашки кофе

Завтрак по калорийности может составлять до 50% рациона в сутки.

Врач-диетолог Татьяна Жаровская отметила, что при отсутствии полноценного завтрака организму приходится выживать. Она добавила, что сейчас модно завтракать только чашкой кофе, так как якобы благодаря этому можно работать до обеда без чувства голода.

«Так происходит, потому что кофе повышает уровень сахара в крови, что дает ощущение сытости. Но при этом организм фактически не получает питательных веществ, и ему приходится выживать на своих внутренних ресурсах. Если часто так завтракать, то постепенно резервы организма истощатся», — объясняет доктор.

Специалист предупредила, что при таком завтраке страдает белковый и жировой обмен, что в итоге может привести к развитию метаболического синдрома. Таким образом, начинает расти окружность талии.

«В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 см, а у мужчин — не более 90-92 см. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого — регулярный пропуск завтрака», — отмечает врач.

Диетолог подчеркнула, что завтрак должен быть калорийнее ужина, а также может быть калорийнее обеда. По ее словам, завтрак по калорийности может составлять до 50% суточного рациона.

«В состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день», — цитирует Татьяну Жаровскую радио Sputnik.

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