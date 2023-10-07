Физиотерапевт Бондаренко объяснил, как снизить утомляемость после 30 лет

Отметив 30-летие многие начинают замечать, что стали уставать быстрее и сильнее, чем раньше. Причиной могут стать не только начинающиеся проблемы со здоровьем, но и две серьепзныеп перемены в жизни.

Врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко объяснил повышенную утомляемость людей после 30 лет тем, что теперь им приходится решать намного больше «взрослых» проблем, чем раньше, а также — снижением физической активности.

«Когда мы ходили в детский сад, мы бегали примерно по шесть часов в день. Потом мы пошли в школу, начали двигаться по четыре часа в день. В институте — уже два часа в день. После этого началась работа и всего три-четыре часа в неделю мы уделяем тому, чтобы ходить куда-то», — рассказал врач.

В качестве одной из причин снижения физической активности Бондаренко назвал семью и прочие «взрослые заботы». Физиотерапевт рекомендовал заниматься циклическими видами спорта.

«В теплое время года стоит кататься на велосипеде, больше гулять и отправляться в туристические походы. Зимой катайтесь на лыжах и сноубордах или играйте в снежки, катайтесь с горки и лепите снежную бабу с детьми», — сказал врач.

По его словам, это даст положительный физический эффект, которого недостает 30-летним, сообщает радио Sputnik.

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