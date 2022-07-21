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Врач-терапевт рассказал о возможной новой волне коронавируса

Общество
21.07.2022 14:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-terapevt-rasskazal-o-vozmozhnoj-novoj-volne-koronavirusa
Врач-терапевт рассказал о возможной новой волне коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По данным оперштаба, в России на 21 июля выявили 6 тыс. 391 новый случай COVID-19. С чем может быть связан рост заболеваемости, объяснил врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Данные на 21 июля на 7,7 % больше, чем днем ранее. Количество госпитализацией за сутки достигло 1 тыс. 195 человек. Скончались от ковида 42 человека. Эти показатели также увеличились.

Врач-терапевт Филипп Кузьменко сказал, что рост случаев COVID-19 может означать начало новой волны заболеваемости в России.

«Все вирусы имеют некую сезонность распространения. Коронавирус появляется волнами. Видимо, сейчас начинается новая волна COVID-19», — считает Филипп Кузьменко.

В такой ситуации терапевт призвал пользоваться способами профилактики распространения инфекции, которые не так давно применялись повсеместно.

«Вирусы очень тяжело лечатся, поэтому их надо профилактировать. Для этого нужно сделать прививку и соблюдать общие правила гигиены. Самые главные из них — не трогайте лицо, не чешите глаза грязными руками и мойте руки каждый раз после возвращения с улицы», — отметил Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik.

Читайте также: в Краснодарском крае 21 июля зафиксировали 120 новых случаев COVID-19.

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