В Краснодарском крае 21 июля зафиксировали 120 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

За сутки на Кубани положительные тесты на коронавирус получили 69 женщин и 51 мужчина. В числе заболевших 18 детей. Самому младшему пациенту два месяца, самому старшему — 92 года. Новых летальных случаев в крае не зафиксировали.

В Краснодаре коронавирус выявили у 38 жителей, в Сочи — у 19. Положительные тесты в Новороссийске получили 15 человек. Семь новых пациентов прибавилось в Анапе. По пять заболевших в Геленджике и Калининском районе. В Ейском районе — четверо инфицированных. По три случая зафиксировали в Крыловском и Крымском районах. В Динском, Северском, Тбилисском, Тимашевском и Туапсинском районах — по два. По одному случаю COVID-19 зафиксировали в Армавире, Белоглинском, Белореченском, Гулькевичском, Красноармейском, Кущевском, Отрадненском, Павловском, Славянском, Староминском, Усть-Лабинском районах и Горячем Ключе.

Всего с начала пандемии в крае подтвердили 264 тыс. 213 заражения COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4 тыс. 648. Выздоровели 252 тыс. 454 жителей, в том числе 68 — за последние сутки. Не удалось спасти 10 тыс. 975 пациентов.

В стационарах края лечатся 137 человек с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три пациента. Амбулаторное лечение продолжают 1 тыс. 83 человека с подозрением на COVID-19. У 647 из них диагноз лабораторно подтвержден.

За весь период пандемии в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 964 тыс. 489 человек. В лабораториях провели 7 млн 135 тыс. 880 исследований. Из них 2 тыс. 339 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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