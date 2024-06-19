Врач Шпак рассказала об опасности трех популярных экспресс-диет

Чтобы избавиться от лишнего веса, многие начинают искать способы быстрого похудения, а затем резко меняют режим питания и отказываются от привычных продуктов, что опасно для здоровья.

Врач-диетолог Надежда Шпак привела в пример три таких способа ― кето-диета, диета на гречке, интервальное голодание. Так, кето-диету можно соблюдать неделю, максимум ― две. Благодаря этому снижается уровень глюкозы в крови, а также притупляется чувство голода, поскольку жиры и белки дают длительное насыщение. Тем не менее долго на ней сидеть нельзя, предупредила специалист. Из-за такой диеты повышается риск развития заболеваний сердца и сосудов, растет уровень холестерина в крови, возможно появление сыпи на коже и неприятного запах изо рта. Помимо этого, кето-диета противопоказана людям с заболеваниями печени и поджелудочной железы.

«Когда мы убираем из рациона все овощи, фрукты, каши, цельнозерновые продукты, то лишаем организм клетчатки, которая очень важна, так как выполняет функцию пребиотиков. От кето-диеты может страдать иммунная система. Также есть риск расстройства пищевого поведения», ― рассказала врач.

Второй способ, диета на гречке, дает хорошее насыщение и повышает иммунитет, а также нормализует работу ЖКТ и печени, укрепляет сосуды, объяснила Шпак. Однако из-за низкой калорийности самочувствие может ухудшиться. Так, организм испытывает стресс из-за экстремального похудения.

«Противопоказания: сахарный диабет, язва желудка, беременность, лактация, заболевания эндокринной системы. Гречневая диета рассчитана максимум на 14 дней, иначе ухудшается концентрация внимания и снижается физическая активность», ― отметила диетолог.

Интервальное голодание нормализует давление, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с инсулином, рассказала доктор. Однако при таком рационе питания нужно следить за количеством потребляемых калорий. Диета противопоказана беременным и кормящим, детям и подросткам, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

«Такой режим питания усугубляет расстройство пищевого поведения, так как провоцирует желание сорваться на вредную, запретную еду. Состояние стресса повышается, нервная система расшатывается из-за таких качелей, а значит, срыв диеты практически неизбежен», ― цитирует специалиста радио Sputnik.

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